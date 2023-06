Sport & Nature Village d’enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château Rennes-le-Château Catégories d’Évènement: Aude

Rennes-le-Château Sport & Nature Village d’enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château Rennes-le-Château, 22 octobre 2023, Rennes-le-Château. Sport & Nature 22 – 28 octobre Village d’enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château 535 Réveille le sportif qui est en toi et relève des défis nature ! -Tu aimes les activités sportives et les aventures dans la nature !

Viens vivre des expériences d’apprentissage tout en t’amusant !

Il te sera proposé des sports collectifs (foot, volley, basket, …) du tir à l’arc, de l’escalade et des expériences scientifiques liées à la nature.

A tout cela s’ajoutera des activités de loisirs avec un panel de choix à ta disposition. Village d’enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château Les jendous, Rennes-le-Château 11190 Jendous Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ribambelle.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 74 14 81 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T13:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

