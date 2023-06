Assistez à la visite commentée d’un village du Bas-Rhin Village de Westhoffen Westhoffen, 17 septembre 2023, Westhoffen.

Assistez à la visite commentée d’un village du Bas-Rhin Dimanche 17 septembre, 14h00 Village de Westhoffen Gratuit. Rendez-vous à 14h dans la cour de la mairie. Départ au sommet des remparts puis déambulation dans le vieux village. Prévoir de bonnes chaussures.

Découvrez le village avec ses remparts et centre historique. Un café-kuchen est proposé dans la gloriette sur le rempart.

Village de Westhoffen Cour de la Mairie, 9 rue Staedtel, 67310 Westhoffen Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est 06 31 64 84 86 http://www.westhoffen.net Riche d’une histoire longue, Westhoffen possède un patrimoine varié.

Le centre urbain est fortifié avec des remparts du XIVe siècle et comporte de nombreux autres éléments remarquables : La cour dimière Obermayerhof, celle des Hanau-Lichtenberg, les vestiges de l’église romane Saint-Ehrard (XIIe siècle), une synagogue du XIXe siècle, des maisons à pans de bois des XVIe et XVIIe siècles, l’église protestante Saint-Martin avec des vitraux des XIIIe et XIVe siècles, un cimetière israélite et le château de la Rosenbourg.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Léonard Class