Visite d’une chapelle du XVIe siècle Village de Verteuil-sur-Charente Verteuil-sur-Charente, 16 septembre 2023, Verteuil-sur-Charente.

Visite d’une chapelle du XVIe siècle 16 et 17 septembre Village de Verteuil-sur-Charente Gratuit. Entrée libre. Point de rendez-vous : 8 rue du docteur Deux-Després, 16510 Verteuil-sur-Charente.

Profitez de ce parcours pour découvrir ce village, à travers les points de vue sur le patrimoine historique, comme le château, ou couvent ; et le patrimoine naturel, comme le fleuve Charente, et ses paysages.

Les visites seront libres, des renseignements sur l’histoire du lieu seront fournis sur place par les membres de l’association Verteuil Histoire et Patrimoine (VHP).

Village de Verteuil-sur-Charente Rue des douves, 165 Verteuil-sur-Charente Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine Le beau village médiéval de Verteuil-sur-Charente, riche en patrimoine, est un témoin de l’histoire française. Bercé par la Charente qui serpente dans le village, il est blotti au pied du château édifié par la famille de La Rochefoucauld.

La découverte des lieux suscite un plaisir inattendu et hors du temps pour tous ceux qui le côtoient ou le découvrent. La balade verteuillaise réserve de belles surprises à qui prend le temps de se laisser séduire par le charme typique d’un village qui a su préserver son authenticité, tout en conservant une vie dynamique et attrayante, autour d’activités ludiques et commerciales : un village vivant ! Parkings.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©x merle