Visitez le parc du château de Verteuil-sur-Charente Village de Verteuil-sur-Charente Verteuil-sur-Charente, 16 septembre 2023, Verteuil-sur-Charente.

Visitez le parc du château de Verteuil-sur-Charente 16 et 17 septembre Village de Verteuil-sur-Charente Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 20 personnes maximum. Dernier départ : 17h. L’accès se fera par la rue des douves, au dessus de la régie.

Visitez Verteuil-sur-Charente et laissez-vous charmer par son patrimoine !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez visiter le parc du château de Verteuil.

La visite sera commentée par les membres de l’association Verteuil Histoire et Patrimoine (VHP).

Village de Verteuil-sur-Charente Rue des douves, 165 Verteuil-sur-Charente Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine Le beau village médiéval de Verteuil-sur-Charente, riche en patrimoine, est un témoin de l’histoire française. Bercé par la Charente qui serpente dans le village, il est blotti au pied du château édifié par la famille de La Rochefoucauld.

La découverte des lieux suscite un plaisir inattendu et hors du temps pour tous ceux qui le côtoient ou le découvrent. La balade verteuillaise réserve de belles surprises à qui prend le temps de se laisser séduire par le charme typique d’un village qui a su préserver son authenticité, tout en conservant une vie dynamique et attrayante, autour d’activités ludiques et commerciales : un village vivant ! Parkings.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©x merle