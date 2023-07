Jeu d’énigmes, concours photo patrimoine et scénettes Village de Vauréal Vauréal Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Jeu d'énigmes, concours photo patrimoine et scénettes
Dimanche 17 septembre, 14h30
Village de Vauréal
Le patrimoine en s'amusant :

– Un jeu-parcours historique : énigmes, observation et réflexion

– Deux courtes scènettes jouées, inspirées de l’histoire locale (vers 15h30 et en fin de parcours

– Vers 17h ou 17h30 : goûter, remise des prix du jeu.

Egalement remise des prix d’un concours photos du patrimoine à Vauréal, déjà lancé sur Facebook, groupe 3Tilleuls de Vauréal, sur lequel vous pouvez publier vos photos : le gagnant sera celui qui aura le plus de « likes » !

Tous publics.
Village de Vauréal
RDV devant le cimetière, rue Amédée-de-Caix-de-Saint-Aymour 95490 Vauréal
06 15 16 94 07

