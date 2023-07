Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – João Roussille Village de vacances VTF Les Florans Bédoin, 1 juillet 2023, Bédoin.

Palimpseste

Le palimpseste est à l’origine une œuvre dont l’état présent peut laisser supposer et apparaître des traces de versions antérieures. Il est à la fois oubli et mémoire, trace d’une disparition, dont des restes visibles peuvent subsister, et à la fois porteur d’un nouvel élan de création. De cette manière, il joue un rôle important dans la réflexion artistique et la création contemporaine qui se nourrit elle aussi de formes et d’idées passées et présentes.

« Un texte -une œuvre- admet plusieurs façon de débuter et peut contenir plusieurs niveaux de mémoire. Il n’obéit pas à la chronologie. Il y a une chronologie de l’amour de mes parents et une chronologie du récit de leur amour qui ne coïncide pas forcément avec l’ordre des faits constatés. Il y a une chronologie de mes souvenirs et une chronologie de mes perceptions. Les divers fils peuvent s’entrelacer de la façon la moins commode et la plus déroutante possible. Les souvenirs peuvent plonger verticalement, comme d’archaïques plans qui peuvent plonger en spirale, refusant toute avancée linéaire. » Camille Naish Cette manière de concevoir l’œuvre permet de s’exprimer en toute liberté sur notre manière de laisser trace. Cette résidence sera l’occasion pour moi d’approfondir ma cherche sur le caractère sensible du palimpseste ainsi que de penser, échanger et guider le public lors des ateliers de transmission. À travers l’hybridation de plusieurs médiums tels que la peinture, le dessin, le collage, l’écriture, l’installation ou la performance, nous explorerons divers procédés techniques et gestes plastiques pour orchestrer ces palimpsestes. Pour cela, il sera proposé au public de travailler à partir d’incitations créatives ou du sujet de leur choix. Nous partirons de notre relation aux images, aux mots, aux gestes et à la mémoire qui, dans un dialogue, se mêleront à un travail in situ.

Village de vacances VTF Les Florans Bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 65 60 10 https://www.vtf-vacances.com/fr_FR/summer/village-vacances/vaucluse/bedoin/les-florans?gclid=CjwKCAjw44mlBhAQEiwAqP3eVjsJ9tcZ1sGDE9eFB-UBN5xXLp5_4PHQ1s55HpETLR-uBmMtyppPuBoCrE8QAvD_BwE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

2023-07-15T09:00:00+02:00 – 2023-07-15T17:00:00+02:00

© João Roussille