Séjour à la montagne d' ALLOS du 17 JUILLET au 22 juillet 2022
Village de vacances Rochecline – Allos

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Village de vacances Rochecline – Allos 04260 ALLOS Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Dimanche

Départ de la médiathèque de Valbonne – direction le village de vacances Lundi : Tir à l’arc / Accrobranche Mardi VTT Mercredi Randonnée lac d’Allos / Base de Loisir Jeudi Jeux sur les structures gonflables du lac de Castillon Vendredi Visite Village

Retour sur Valbonne Ce séjour se déroule sur un territoire magnifique dans une nature et un environnement protégés. Il donnera à l’équipe pédagogique l’occasion de sensibiliser les jeunes :

– Au respect de l’environnement.

– Au respect de soi et des autres au sein d’une collectivité

– Au développement de l’autonomie et la responsabilisation.

– A la maîtrise de ses émotions. Favoriser la concentration, la volonté, la patience

