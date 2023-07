ABC : ANIMATION PIK’TRO Village de vacances Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte, 25 juillet 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Moustiques tigres, chenilles processionnaires et tiques, qui sont-ils vraiment? Pik’tro est une campagne de sensibilisation régional du Graine Occitanie qui vise à comprendre qui sont vraiment ces invertébrés susceptibles de nous déranger. Avec Charl….

2023-07-25 fin : 2023-07-25 19:00:00. EUR.

Village de vacances Lou Serre de la Can

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Tiger mosquitoes, processionary caterpillars and ticks – who are they really? Pik’tro is a regional awareness-raising campaign run by Graine Occitanie to find out who these annoying invertebrates really are. With Charl…

Mosquitos tigre, orugas procesionarias y garrapatas, ¿quiénes son realmente? Pik’tro es una campaña regional de sensibilización de Graine Occitanie para saber quiénes son realmente estos molestos invertebrados. Con Charl…

Tigermücken, Prozessionsraupen und Zecken – wer sind sie wirklich? Pik’tro ist eine regionale Sensibilisierungskampagne des Graine Occitanie, die darauf abzielt, zu verstehen, wer diese wirbellosen Tiere, die uns stören können, wirklich sind. Mit Charl…

