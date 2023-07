lieu de vacances – filing village de vacances les essertets Praz-sur-Arly Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Praz-sur-Arly lieu de vacances – filing village de vacances les essertets Praz-sur-Arly, 15 juillet 2023, Praz-sur-Arly. lieu de vacances – filing 15 – 28 juillet village de vacances les essertets création, recherche autour de la représentation du lieu de vacances

monstration quotidienne di travail en cours.

médiation tout public:

– ateliers spécifiques mini-club (cartes brodées et tissage collectif d’extérieur)

– atelier spécifique adultes (dessin et dessin au fil)

– espace dédié aux arts du fil ouvert 4 jours/ semaine de 17 à 9h (tissage, broderie, jeux divers…) village de vacances les essertets Praz sur arly Praz-sur-Arly 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes village vacances ULFV Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©village de vacances les essertets

