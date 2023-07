La Colonie des « Lendemains qui chantent » Village de vacance de Montrem Montrem, 15 juillet 2023, Montrem.

Fantine, Karl, Pauline et Brice sont tous les quatre partis en colonie de vacances pendant leur enfance. Là-bas, ils ont appris à chanter ou ont fait pour la première fois du canoë. Certaine ont découvert que l’entremet à la pistache avait une consistance idéale pour être projetée sur la voisine de table, pendant que d’autres se sont faits des amis et enfin de compte beaucoup d’entre nous sommes tombés amoureux pour la première fois. Cette vie en communauté, loin du regard des parents, a été une expérience émancipatrice et fondatrice.

L’atelier de création mené du 15 au 22 juillet 2023 allie la recherche théâtrale à la transmission. Notre souhait est de donner la parole à ceux qui construisent le monde de demain. Pendant une semaine les artistes vont être accueillis en résidence dans le Village de Vacances de la commune de Montrem afin de travailler avec des jeunes de colonies de vacances de quartier prioritaire. Ce projet participatif est conçu sur un principe de réciprocité entre les jeunes et l’équipe, afin de nourrire la création de leur propre vécu. Nous allons travailler autour de la Commission Centrale de l’Enfance de David Lescot, puis nous encouragerons les participants à écrire leur propre texte. La pièce renvoie en miroir aux adolescents et aux artistes à leur propre expérience. Le spectacle se construit en lien avec leur réaction et leurs opinions.

Le spectacle nous replonge dans cet univers singulier, ce temps suspendu de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Et à travers une apparente legerté, ressurgit devant nous tout une page d’histoire : de la seconde guerre mondiale à la Guerre Froide. Les différents niveaux de lecture permettent à tous d’être impliqué dans cette histoire drôle, tendre et sensible. Le texte en mêlant musique, rhapsodie, récits et incarnation aborde la difficile période de l’adolescence avec ses doutes et ses difficultés par l’humour et poésie. Les jeunes sont les protagonistes de cette histoire. Ils chantent, dansent et leurs peines et leurs joies y sont mis en scène dans une langue sensible et touchante.

Village de vacance de Montrem Pratz 24110 Montrem Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cie.theatreaca@gmail.com »}]

©Pauline DRAGON – Théâtre TACA