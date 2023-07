A la découverte de l’environnement du chat forestier Village de Troupiat La Nouaille, 8 août 2023, La Nouaille.

La Nouaille,Creuse

L’association Randonnades à La Nouaille vous propose de partir à

la découverte de l’environnement du chat forestier. Monsieur Jean

Claude Champeau nous fera partager sa passion à l’occasion d’un

circuit qui nous emmènera au Tumulus de Plane .

L’image inquiétante, phantasmée et irrationnelle, que les Français

ont pu avoir du Chat sauvage doit aujourd’hui passer aux oubliettes

de la chaotique histoire de notre civilisation. Les faits sont là

et ils donnent à connaître un animal discret, solitaire et

paisible, qui ne prend jamais à la nature plus que de besoin, qui

ne détruit rien de son environnement..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 19:30:00. EUR.

Village de Troupiat

La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The association Randonnades à La Nouaille invites you to discover

discover the environment of the forest cat. Mr. Jean

Claude Champeau will share his passion with us on a tour

to the Tumulus de Plane.

The disquieting, phantasmal and irrational image that the French

of the Wild Cat must now be consigned to the dustbin of our

of the chaotic history of our civilization. The facts are in

and they reveal a discreet, solitary and peaceful animal

peaceful animal that never takes more from nature than it needs, and never

destroys nothing in its environment.

La asociación Randonnades à La Nouaille le invita a descubrir

descubrir el entorno del gato del bosque. El Sr. Jean

Claude Champeau compartirá con nosotros su pasión en un recorrido

que nos llevará al Túmulo de Plane.

La imagen inquietante, fantasmagórica e irracional que los franceses

del Gato Montés debe ahora relegarse al basurero de la historia

de la caótica historia de nuestra civilización. Los hechos están

y nos dan una visión de un animal discreto, solitario y pacífico

animal pacífico que nunca toma de la naturaleza más de lo que necesita y nunca

destruye nada de su entorno.

Der Verein Randonnades à La Nouaille schlägt Ihnen vor, auf Entdeckungsreise zu gehen

die Umgebung der Waldkatze zu entdecken. Herr Jean

Claude Champeau wird seine Leidenschaft mit uns auf einem Rundgang teilen

die Tour führt uns zum Tumulus de Plane.

Das beunruhigende, phantasievolle und irrationale Bild, das die Franzosen von der Wildkatze haben, ist in den letzten Jahren stark gewachsen

von der Wildkatze hatten, müssen heute in Vergessenheit geraten

der chaotischen Geschichte unserer Zivilisation verblassen. Die Fakten sind da

und sie machen uns mit einem unauffälligen, einsamen und

das der Natur nie mehr als nötig entnimmt, das die Natur nie mehr als nötig braucht, das

nichts von seiner Umwelt zerstört.

