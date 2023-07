Circuit – Remontez le temps en 1 seconde ! Village de Trôo Troo Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Circuit – Remontez le temps en 1 seconde ! 16 et 17 septembre Village de Trôo En vous promenant, découvrez la ville d'hier et celle d'aujourd'hui, grâce à 10 visuels géants (cartes postales anciennes) installés là où les photos ont été prises. Amusez-vous à découvrir ce qui a changé en 100 ans ! Village de Trôo Le Bourg 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254728750 https://trootourisme.jimdo.com Village troglodytique comprenant six monuments classés au titre des monuments historiques par le Ministère de la Culture. Nombreux parkings (près de la mairie, sur la place de la libération ou près de la collégiale

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Association Au Coeur de Trôo

