Hauterives Vogue de Treigneux Village de Treigneux Hauterives, 1 juillet 2023, Hauterives. Hauterives,Drôme Samedi : 14h : concours de pétanque – 22h : bal gratuit

Dimanche : 19h : repas champêtre animé par les majorettes du Grand Serre

22h : bal gratuit.

Village de Treigneux

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday: 2pm: pétanque competition – 10pm: free ball

Sunday: 7pm: country-style meal hosted by the Grand Serre majorettes

10pm: free ball Sábado: 14:00 h: competición de petanca – 22:00 h: baile libre

Domingo: 19:00 h: comida campestre a cargo de las majorettes de Grand Serre

22:00 h: baile libre Samstag: 14 Uhr: Petanque-Wettbewerb – 22 Uhr: kostenloser Tanz

Sonntag: 19 Uhr: ländliches Essen, das von den Majoretten des Grand Serre begleitet wird

