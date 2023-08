Visite commentée du village de Thines Village de Thines Malarce-sur-la-Thines Catégories d’Évènement: Ardèche

Malarce-sur-la-Thines Visite commentée du village de Thines Village de Thines Malarce-sur-la-Thines, 17 septembre 2023, Malarce-sur-la-Thines. Visite commentée du village de Thines Dimanche 17 septembre, 15h00 Village de Thines Balade découverte à travers les ruelles de Thines pour découvrir un village typiquement cévenole. Son église classée monument historique est un joyau de l’art roman aux influences à la fois véllave et méditéranéenne. Le monument à la Résistance témoigne de l’attaque tragique du premier maquis ardéchois qui a fait neuf victimes. Dans le cadre du label « Village en poésie », la visite sera ponctuée de lectures de poèmes. Village de Thines 07140 Malarce-sur-la-Thines, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Malarce-sur-la-Thines 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 36 22 10 Village de Thines Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Amis de Thines Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Malarce-sur-la-Thines Autres Lieu Village de Thines Adresse 07140 Malarce-sur-la-Thines, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Malarce-sur-la-Thines Departement Ardèche Lieu Ville Village de Thines Malarce-sur-la-Thines latitude longitude 44.487657;4.059327

Village de Thines Malarce-sur-la-Thines Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malarce-sur-la-thines/