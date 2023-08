À la découverte du patrimoine du Hameau du Lac ! Village de Sigean Sigean, 16 septembre 2023, Sigean.

À la découverte du patrimoine du Hameau du Lac ! Samedi 16 septembre, 16h00 Village de Sigean Gratuit. Sur inscription. Le point de départ est au château viticole Pech Maho.

Rendez-vous pour une marche culturelle organisée par les associations des Marcheurs de Sigean et des Amis du Patrimoine.

Le point de départ est au château viticole Pech Maho, ancien relais et auberge avant la Révolution.

Ensuite, vous découvrirez la rue du 1er décembre 1790 (date d’annexion du hameau à la ville de Sigean), son ancien lavoir ainsi que son monument aux morts. Le groupe a ensuite exploré les ruines de l’église Saint-Jacques (photo) avant de se diriger vers le lieu d’art contemporain, qui présente des collections riches et est animé par Layla Moget (avec des artistes comme Geer Van Velde, Piet Moget, Dado, etc.).

Après un court passage sur le pont Saint-Joseph et la narration de la bataille de la Berre en 737, les marcheurs ont pu découvrir l’histoire mouvementée du château du Lac et savourer les productions vinicoles de son propriétaire actuel, Laurent Parnaud (La Délicatesse, Entre Terre et Mer, Au Paradis…).

Village de Sigean Hameau du Lac, 11130 Sigean Sigean 11130 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 47 45 08 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

