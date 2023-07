Fête de Serre-Eyraud Village de Serre Eyraud Orcières, 16 juillet 2023, Orcières.

Orcières,Hautes-Alpes

Au hameau de Serre-Eyraud, l’esprit champêtre des animations et musiques met en lumière une ambiance gardée authentique..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Village de Serre Eyraud

Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the hamlet of Serre-Eyraud, join us for a day filed with many activities for the whole family. Not to be missed: wind workshops, a traditional meal, a scarecrow contest.

En la aldea de Serre-Eyraud, el espíritu campestre de la animación y la música realza un ambiente que se ha mantenido auténtico.

Im Weiler Serre-Eyraud unterstreicht der ländliche Geist der Animationen und der Musik eine authentisch gehaltene Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme d’Orcières