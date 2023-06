La porte ogivale du XIVe siècle : un témoignage impressionnant de défense médiévale Village de Sarrant Sarrant Sarrant Catégories d’Évènement: Gers

Elle servait autrefois de seule entrée du village jusqu’au milieu du XIXe siècle et est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1927.

Cette porte conserve encore quelques éléments de sa barbacane médiévale, un système de défense sophistiqué qui comprenait des portes à doubles battants, un assommoir, ainsi qu’un pont-levis avec une herse, qui étaient manipulés depuis la salle du premier étage.

La porte est surmontée d'une tour de défense dont la partie supérieure était initialement construite en bois. Cependant, elle s'est effondrée au milieu du XVIIIe siècle et a été reconstruite en pierre de taille au début du XIXe siècle. C'est à cette époque que le pont-levis a été remplacé par un pont en pierre. Village de Sarrant 32120 Sarrant Sarrant se situe à 40 km d'Auch, au cœur de la région gasconne. Ce charmant village est caractérisé par ses imposantes maisons en pierre, en torchis et à colombages qui encerclent l'église Saint-Vincent. Celle-ci fut reconstruite et agrandie à la suite des guerres de Religion. L'accès au village se fait par une porte voûtée datant du XIVe siècle, qui s'ouvre dans une imposante tour carrée, vestige de son passé médiéval. Près de Mauvezin : à égale distance de Montauban, Auch, Toulouse.

