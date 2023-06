Sarrant : un joyau médiéval classé parmi les Plus Beaux Villages de France à explorer lors d’une visite audio-guidée Village de Sarrant Sarrant, 14 septembre 2023, Sarrant.

Aujourd’hui classé parmi les Plus Beaux Villages de France, le village de Sarrant a été fondé à l’époque de l’Antiquité et s’est développé de manière significative au Moyen Âge autour de son enceinte circulaire.

Ce castrum médiéval a reçu la charte de coutumes des contes de Toulouse en 1265, et en 1271, Sarrant est devenu un castrum royal, propriété du roi de France. Le village a préservé une partie de ses caractéristiques d’origine, avec des maisons à encorbellements et des colombages datant du XVIe siècle.

Divers projets ont été entrepris sur la commune afin de préserver l’attrait touristique et culturel de Sarrant.

Alain Berthet, maire de Sarrant, souligne : « Depuis notre élection en 2014, notre objectif est de réhabiliter les espaces publics et de restaurer les bâtiments municipaux afin de mettre en valeur notre patrimoine architectural et de pouvoir accueillir des artistes en lien avec notre spécificité ».

Village de Sarrant 32120 Sarrant Sarrant 32120 Gers Occitanie 05 62 65 00 32 http://www.sarrant.com https://sarrant.com/wp-content/uploads/2023/05/panneau-LE-VILLAGE-avec-QRCode.pdf Sarrant se situe à 40 km d’Auch, au cœur de la région gasconne. Ce charmant village est caractérisé par ses imposantes maisons en pierre, en torchis et à colombages qui encerclent l’église Saint-Vincent. Celle-ci fut reconstruite et agrandie à la suite des guerres de Religion. L’accès au village se fait par une porte voûtée datant du XIVe siècle, qui s’ouvre dans une imposante tour carrée, vestige de son passé médiéval. Près de Mauvezin : à égale distance de Montauban, Auch, Toulouse.

©Mairie de Sarrant