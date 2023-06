Jeu de découverte des rues : « Où est l’illu ? » Village de Sarrant Sarrant Sarrant Catégories d’Évènement: Gers

Sarrant Jeu de découverte des rues : « Où est l’illu ? » Village de Sarrant Sarrant, 14 septembre 2023, Sarrant. Jeu de découverte des rues : « Où est l’illu ? » 15 – 17 septembre Village de Sarrant Gratuit. Entrée libre. Le jeu est disponible sur le présentoir touristique situé sous le porche de la mairie. Vous pouvez également le demander à la maison de l’illustration, située rue du milieu. Explorez le village en jouant au jeu des plaques de rues illustrées. Votre mission consiste à trouver les 15 plaques de rues correspondant à chaque fragment illustré du jeu. Village de Sarrant 32120 Sarrant Sarrant 32120 Gers Occitanie 05 62 65 00 32 http://www.sarrant.com Sarrant se situe à 40 km d’Auch, au cœur de la région gasconne. Ce charmant village est caractérisé par ses imposantes maisons en pierre, en torchis et à colombages qui encerclent l’église Saint-Vincent. Celle-ci fut reconstruite et agrandie à la suite des guerres de Religion. L’accès au village se fait par une porte voûtée datant du XIVe siècle, qui s’ouvre dans une imposante tour carrée, vestige de son passé médiéval. Près de Mauvezin : à égale distance de Montauban, Auch, Toulouse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

