Balade-conférence contée Dimanche 17 septembre, 14h30 Village de Sardent 2 €. Sur inscription.

Il sera question de pierre, d’eau et de légendes, bien sûr, lors de cette balade. Une première partie se déroulera en extérieur ou en salle (selon le temps). Ce sera l’occasion de comprendre la naissance de nos légendes et d’en découvrir quelques-unes qui se déroulent en Creuse.

Pendant la promenade qui suivra, plusieurs étapes nous conduiront entre fées, saints, ermites et autres créatures fabuleuses qui ont marqué la vie des anciens, qui les ont peut-être effrayés pendant.

Village de Sardent 23250 Sardent Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 55 93 http://tourisme-creuse-sudouest.com La pierre et l'eau sont les éléments de départ aux légendes, croyances et différentes coutumes abordées pendant la promenade. Parking de la salle des fêtes.

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

