Spectacle : « Musée vivant : son et lumière » Samedi 16 septembre, 19h30, 21h30 Village de Saint-Robert 22 € adulte repas et le spectacle). 10 € enfant entre -12 ans repas et spectacle. 12 € spectacle adulte. 5 € -12 ans 5. Gratuit -8 ans. Point de rendez-vous : vieille rue à Saint-Robert. Sur inscription.

Pour la commémoration des 40 ans du tournage du feuilleton « Des grives aux loups », à la tombée de la nuit, laissez-vous embarquer dans un voyage inédit et scénographique en 15 tableaux ! Mélant acteurs de la Troupe de Bridiers (association de mise en valeur du patrimoine de Bridiers « La Souterraine ») et bénévoles du village, soit près de 70 acteurs bénévoles sous la direction artistique de Jean-Noël Pinaud, cheminez le long de la vieille rue au décor enchanteur, jusqu’à l’église. Possibilité de revoir le spectacle à volonté par un accès retour lumineux au vieux porche.

Le village de Saint-Robert est l'un des plus beaux villages de France avec son église romane, ses ruelles, ses maisons nobles …

Ce bourg médiéval est labellisé « Les Plus Beaux Villages de France » et « Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ». Parking gratuit à proximité.

