Fête des Lumières et des commerçants Village de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence, 9 décembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La magie de Noël se déploie à Saint-Rémy-de-Provence. Les commerçants saint-rémois sont ouverts 7j/7 dans le centre-ville illuminé aux couleurs de Noël. Le samedi 9 décembre vos commerçants vous offrent un moment convivialité tout au long de la journée..

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09

Village de Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The magic of Christmas unfolds in Saint-Rémy-de-Provence. Saint-Rémy-de-Provence retailers are open 7 days a week, with the town centre lit up in Christmas colours. On Saturday 9 December, your shopkeepers will be offering you a friendly atmosphere all day long.

La magia de la Navidad se despliega en Saint-Rémy-de-Provence. Los comercios de Saint-Rémy-de-Provence abren los 7 días de la semana y el centro de la ciudad se ilumina con los colores de la Navidad. El sábado 9 de diciembre, sus comerciantes le ofrecerán un ambiente acogedor durante todo el día.

Der Weihnachtszauber entfaltet sich in Saint-Rémy-de-Provence. Die Geschäftsleute von Saint-Rémois haben sieben Tage die Woche im weihnachtlich beleuchteten Stadtzentrum geöffnet. Am Samstag, den 9. Dezember bieten Ihnen Ihre Händler den ganzen Tag über gesellige Momente.

