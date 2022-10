VILLAGE DE SAINT-NICOLAS Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

VILLAGE DE SAINT-NICOLAS Épinal, 2 décembre 2022, Épinal. VILLAGE DE SAINT-NICOLAS

Place Edmond Henry Place de l’Atre Épinal Vosges Place de l’Atre Place Edmond Henry

2022-12-02 11:00:00 – 2022-12-17 18:00:00

Place de l’Atre Place Edmond Henry

Épinal

Vosges Découvrez de nombreux produits, prêts à vous séduire, à réveiller vos papilles et à combler toutes vos attentions au village de Saint Nicolas. Avec un marché d’artisanat – Chapiteau Cristal – Rue Jeanmaire, Marché d’artisanat d’art -Place de l’Âtre.

Les festivités de la Saint-Nicolas proposeront des animations sur plus d’un mois sur tout le centre-ville. Sur la Place des Vosges s’installeront une patinoire, des chalets gourmands et un majestueux sapin. Fermé le 25 décembre. +33 3 29 68 50 00 http://www.ville-epinal.fr/ Place de l’Atre Place Edmond Henry Épinal

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges Place de l'Atre Place Edmond Henry Ville Épinal lieuville Place de l'Atre Place Edmond Henry Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

VILLAGE DE SAINT-NICOLAS Épinal 2022-12-02 was last modified: by VILLAGE DE SAINT-NICOLAS Épinal Épinal 2 décembre 2022 Épinal Place Edmond Henry Place de l'Atre Épinal Vosges Vosges

Épinal Vosges