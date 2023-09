Saint-Mont fête son patrimoine d’une manière gourmande Village de Saint-Mont Saint-Mont, 16 septembre 2023, Saint-Mont.

En 2023, les Journées européennes du patrimoine permettront à nos visiteurs d’éveiller aussi leurs papilles gustatives en même temps que leurs jambes, leurs yeux et leurs oreilles.

Rendez-vous à 9h devant le stand de vente de la cave de Saint-Mont pour découvrir notre randonnée gourmande de 8 km, « Entre Vigne et Adour ».

Nous débuterons par un petit-déjeuner à la française et à mi-parcours ce sera un petit-déjeuner gascon. Ensuite, nous nous retrouverons au point de départ pour une dégustation proposée par notre ami vigneron Sébastien Faure. Quelques surprises vous seront réservées…

Ensuite, nous nous retrouverons sur le site de l’église pour déguster un méchoui : de l’agneau à la broche et son accompagnement (une option de viande de substitution pour ceux qui n’aiment pas l’agneau), ainsi qu’une tarte aux pommes, du vin et du café. Des chanteurs seront présents pour animer le repas.

Enfin, à 17h, un concert avec un Quatuor de saxophone vous sera proposé dans l’église.

