À la découverte du dolmen des Isserts Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 Village de Saint-Jean-de-la-Blaquière Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h. Site archéologique sensible, dolmen situé sur un terrain privé, accessible uniquement sur les horaires de visites.

Découvrez les résultats les plus récents de la fouille du dolmen des Isserts à Saint-Jean-de-la-Blaquière à travers une visite guidée au cœur des ruffes du Salagou. Gérard Mareau, directeur du Groupe Archéologique Lodévois, vous plongera dans l’histoire des premières fouilles de dolmens, tandis que Noisette Bec Drelon, archéologue au CNRS, vous présentera les dernières découvertes issues des fouilles les plus récentes. C’est également une opportunité pour explorer le petit patrimoine bâti sur la crête des Mougères.

Cette animation est réalisée en collaboration avec le GAL.

Village de Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 Saint-Jean-de-la-Blaquière Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 Hérault Occitanie Le charmant village traditionnel de Saint-Jean-de-la-Blaquière se distingue par ses magnifiques paysages et la remarquable qualité de son terroir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©DRAC Occitanie