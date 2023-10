Marché « Lot’ochtone de Noël » à Saint-Daunès Village de Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy, 16 décembre 2023, Barguelonne-en-Quercy.

Barguelonne-en-Quercy,Lot

Avec le Comité des fêtes de Saint-Daunès, et l’école de la Haute-Barguelonne..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Village de Saint-Daunès

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie



With the Comité des fêtes de Saint-Daunès, and the Haute-Barguelonne school.

Con el Comité des fêtes de Saint-Daunès y la escuela de Haute-Barguelonne.

Mit dem Festkomitee von Saint-Daunès und der Schule von Haute-Barguelonne.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cahors – Vallée du Lot