Venez découvrir le « Lot’ochtone » à Saint-Daunès (à 3 km de Montcuq) un marché gourmand incontournable du Quercy Blanc où gastronomie, musique et convivialité se rencontrent pour des soirées estivales inoubliables du jeudi 6 juillet au 24 août, de 19 h à 23 h.

Lors de votre visite, vous serez plongés dans une atmosphère authentique et festive avec les nappes vichy, fanions colorés et autres décors traditionnels agrémentant la place et les rues du village. De nombreux producteurs et traiteurs se feront un plaisir de vous faire déguster des mets délicieux et de saison, mettant en valeur le terroir et les richesses gastronomiques de la région. Vous pourrez également profiter de votre venue pour faire votre marché et repartir le panier garni de bons produits locaux (miel, vin, fromage, etc.).

Pour accompagner votre repas, une buvette sera à votre disposition sur la place. Vous pourrez vous désaltérer avec des boissons locales et vous détendre tout en profitant de l’ambiance animée de ce marché pittoresque, très prisé des locaux..

Village de Saint-Daunès

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie



Come and discover the « Lot’ochtone » in Saint-Daunès (3 km from Montcuq), a gourmet market not to be missed in the Quercy Blanc where gastronomy, music and conviviality meet for unforgettable summer evenings from Thursday, July 6 to August 24, from 7 pm to 11 pm.

During your visit, you will be immersed in an authentic and festive atmosphere with the gingham tablecloths, colored pennants and other traditional decorations decorating the square and the streets of the village. Numerous producers and caterers will be pleased to make you taste delicious and seasonal dishes, highlighting the region’s gastronomic wealth. You can also take advantage of your visit to do your market and leave with a basket full of good local products (honey, wine, cheese, etc.).

To accompany your meal, a refreshment bar will be at your disposal on the square. You will be able to quench your thirst with local drinks and relax while enjoying the lively atmosphere of this picturesque market, very popular with the locals.

Venga a descubrir el « Lot’ochtone » de Saint-Daunès (a 3 km de Montcuq), un mercado gastronómico ineludible en el Quercy Blanco donde gastronomía, música y convivencia se dan cita en veladas estivales inolvidables del jueves 6 de julio al 24 de agosto, de 19:00 a 23:00 horas.

Durante su visita, se sumergirá en un ambiente auténtico y festivo con los manteles de guinga, los banderines de colores y otras decoraciones tradicionales que adornan la plaza y las calles del pueblo. Numerosos productores y restauradores estarán encantados de ofrecerle deliciosos platos de temporada, poniendo de relieve los productos locales y las riquezas gastronómicas de la región. También puede aprovechar su visita para hacer la compra y marcharse con una cesta llena de buenos productos locales (miel, vino, queso, etc.).

Para acompañar su comida, dispondrá de un bar de refrescos en la plaza. Podrá saciar su sed con bebidas locales y relajarse mientras disfruta del animado ambiente de este pintoresco mercado, muy popular entre los lugareños.

Entdecken Sie den « Lot’ochtone » in Saint-Daunès (3 km von Montcuq entfernt), einen unumgänglichen Gourmetmarkt im Quercy Blanc, wo Gastronomie, Musik und Geselligkeit zu unvergesslichen Sommerabenden zusammenkommen, und zwar von Donnerstag, dem 6. Juli, bis zum 24. August, von 19.00 bis 23.00 Uhr.

Bei Ihrem Besuch werden Sie in eine authentische und festliche Atmosphäre mit Vichykaro-Tischdecken, bunten Wimpeln und anderen traditionellen Dekorationen eintauchen, die den Platz und die Straßen des Dorfes schmücken. Zahlreiche Produzenten und Traiteurs freuen sich darauf, Sie mit köstlichen, saisonalen Gerichten zu verwöhnen, die das Terroir und den gastronomischen Reichtum der Region hervorheben. Sie können Ihren Besuch auch nutzen, um auf dem Markt einzukaufen und mit einem Korb voller guter lokaler Produkte (Honig, Wein, Käse usw.) nach Hause zu gehen.

Um Ihr Essen zu begleiten, steht Ihnen auf dem Platz ein Getränkestand zur Verfügung. Hier können Sie Ihren Durst mit lokalen Getränken löschen und sich entspannen, während Sie die lebhafte Atmosphäre dieses malerischen Marktes genießen, der bei den Einheimischen sehr beliebt ist.

