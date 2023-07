Visite guidée du village Village de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-brisson-sur-loire Visite guidée du village Village de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire, 16 septembre 2023, Saint-Brisson-sur-Loire. Visite guidée du village Samedi 16 septembre, 14h00 Village de Saint-Brisson-sur-Loire Parcours à travers le village et commentaires sur les principaux sites emblématiques (Château, prieuré, église, lieu de la sous-commanderie templière, Maison de Launay, caves enterrées, etc.). La visite intérieure du château de Saint-Brisson (visitable mais propriété privée, entrée payante) n’est pas incluse. Village de Saint-Brisson-sur-Loire Place de l’Église, 45500 Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Les Aisières Loiret Centre-Val de Loire http://www.aps-saintbrissonsurloire.fr [{« type »: « email », « value »: « aps.saintbrissonsurloire@orange.fr »}] Parking à proximité de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

