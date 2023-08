Levez les yeux! sur les couleurs de Roussillon Village de Roussillon Roussillon, 15 septembre 2023, Roussillon.

Levez les yeux! sur les couleurs de Roussillon Vendredi 15 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Village de Roussillon Idéal pour les classes de CM ou de collège

Le village de Roussillon et son sentier des ocres sont connus internationalement. Classé parmi « les plus beaux villages de France », il reçoit chaque année plus de 400 000 visiteurs. Mais comme l’a si bien dit Hélène, 92 ans, ancienne épicière et l’une des doyennes du village : « les gens passent et ne regardent plus, c’est un peu triste ». Pour les habitants qui vivent toute l’année, ce raz de marée estival de visiteurs est une contrainte, mais aussi une chance. C’est une chance car les maisons ont des histoires à raconter à qui sait les écouter : la maison du vigneron arbore une grappe de raisin, la maison d’Elie toute modeste qu’elle soit, a des petits micas qui brillent au soleil de l’après-midi, la maison du tailleur de pierres a une corniche en pierre de taille et pas en tuiles…

Levons les yeux et laissons parler les maisons de Roussillon !!!

Village de Roussillon Place Jean Eynard 84220 Roussillon Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

Philippe Durand-Gerzaguet