Découvrir les richesses de Roquefort-des-Corbières Dimanche 17 septembre, 10h00 Village de Roquefort-des-Corbières Gratuit. Entrée libre. Chaussures de marche indispensables.

Lors des Journées européennes du patrimoine, « Les Amis du Calvaire » proposent une balade découverte autour de 4 sites :

Les moulins, La Chapelle Saint Martin, le Chalet et le Calvaire.

Les promeneurs sont accueillis sur la Place du village pour effectuer cette promenade et ces visites guidées gratuites.

À l’arrivée au Calvaire, les participants découvrent le site composé d’une Chapelle entourée de 14 oratoires et de 3 statues en majesté.

Village de Roquefort-des-Corbières 11540 Roquefort-des-Corbières Roquefort-des-Corbières 11540 Aude Occitanie Roquefort-des-Corbières, un village nature entre mer et garrigue, est situé dans l'Aude, en Occitanie, et fait partie de l'Office de tourisme de la Côte du Midi. Accès principale depuis la D6009, prendre la D66.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Jean Belondrade