Visite guidée du village 16 et 17 septembre Village de Port-Sainte-Marie Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous place Jean Barennes.

Découvrez Port-Sainte-Marie, un village médiéval et ancienne station uvale.

Participez à un circuit autour du village avec des expositions de photos et objets anciens. Dalila, raconteuse de pays, vous conduira au sein du village pour une visite guidée du port et de son patrimoine architectural.

Village de Port-Sainte-Marie Place Jean Barennes, 47130 Port-Sainte-Marie Port-Sainte-Marie 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 87 21 19 https://www.portsaintemarie.fr Quatre communes (Bazens, Clermont-Dessous, Frégimont et Port-Sainte-Marie) se sont associées pour la découverte du patrimoine architectural et paysager.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Mairie de Port Sainte Marie