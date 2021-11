Miramas Place Jourdan Bouches-du-Rhône, Miramas Village de Noël Place Jourdan Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Village de Noël ————— ### 10h-12h et 14h-18h place Jourdan Tous les jours : • Parade douceur avec les peluches et présence du Père Noël à son chalet • Patinoire (100 paires de patins du 26 au 46) • Chalet de réalité virtuelle : luge et traîneau à partir 4 ans Activités du village de Noël Place Jourdan Place Jourdan 13140 Miramas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00

