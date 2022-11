Village de Noël Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Village de Noël Ouistreham, 17 décembre 2022, Ouistreham. Village de Noël

Grange aux Dîmes et Bourg Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes et Bourg

2022-12-17 – 2023-01-08

Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes et Bourg

Ouistreham

Calvados Ouistreham HO HO HO ! Venez découvrir le village de Noël de Ouistreham.

Pendant 3 semaines, la Ville de Ouistreham Riva-Bella va vivre au rythme de Noël !

Du 17 décembre au 8 janvier, un Village de Noël sera installé sur la place Albert Lemarignier, dans le Bourg. Patinoire, Marché de Noël, illuminations, spectacle de feu… de nombreux rendez-vous donneront vie à la féérie de Noël à Ouistreham Riva-Bella !

Venez assister au spectacle déambulatoire de Noël dans l’avenue de la mer le 23 décembre.

Programme complet des festivités à retrouver prochainement sur le site de la ville de Ouistreham. HO HO HO ! Venez découvrir le village de Noël de Ouistreham.

Pendant 3 semaines, la Ville de Ouistreham Riva-Bella va vivre au rythme de Noël !

Du 17 décembre au 8 janvier, un Village de Noël sera installé sur la place Albert Lemarignier, dans le Bourg. Patinoire, Marché de Noël, illuminations, spectacle de feu… de nombreux rendez-vous donneront vie à la féérie de Noël à Ouistreham Riva-Bella !

Venez assister au spectacle déambulatoire de Noël dans l’avenue de la mer le 23 décembre.

Programme complet des festivités à retrouver prochainement sur le site de la ville de Ouistreham. info@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 25 https://ouistreham-rivabella.fr/ Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes et Bourg Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Ouistreham Calvados Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes et Bourg Ville Ouistreham lieuville Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes et Bourg Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Village de Noël Ouistreham 2022-12-17 was last modified: by Village de Noël Ouistreham Ouistreham 17 décembre 2022 Calvados Grange aux Dîmes et Bourg Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados