Village de Noël Mios, 2 décembre 2022, Mios.

Village de Noël

Allée de Val de San Vicente Halle François Cazis Mios Gironde Halle François Cazis Allée de Val de San Vicente

2022-12-02 – 2022-12-04

Halle François Cazis Allée de Val de San Vicente

Mios

Gironde

Mios

EUR Réservez votre week-end, la Ville de Mios et l’Elan Miossais vous concoctent un beau programme ! Avec une trentaine d’exposants, vous pourrez déambuler sous la halle à la recherche de vos cadeaux de Noël !

Nouveautés :

– Un carrousel sera présent tout au long du week-end pour le bonheur des petits !

2€ le tour/5€ les 3 tours

– Ne ratez pas l’arrivée du Père Noël et l’illumination du Village, vendredi 2 décembre à 18h15

et faites la photo avec le Père Noël dans un décor enneigé ! La photographe Esla Abéguilé sera présente sur le Village de Noël (1 photo offerte par famille)

– Concours de Maison en Pain d’épices : Seul ou en famille, participez au premier concours de Maisons en Pain d’épices ! Déposez votre maison le dimanche à partir de 11h. Résultats dès 14h30.

Et bien d’autres encore…

Buvette et restauration sur place avec l’Elan Miossais

