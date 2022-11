Village de Noël Mées Mées Catégories d’évènement: Landes

Tout au long de la journée une quinzaine de créateurs, artisans et commerçants locaux seront présents avec des idées cadeaux à la clé. Au programme des animations : des balades à poneys, une démonstration de danses sévillanes avec en somme une séance photo avec le Père Noël mais aussi des jeux et collecte de jouets organisée par le club Kiwanis. Mangez des produits locaux

En collaboration avec le Domaine de Pribat, les gourmands pourront se satisfaire de la présence des producteurs locaux et la possibilité de manger sur place le midi (sur réservation). Jeux concours

Pour faire plaisir aux petits comme aux grands, des jeux concours seront organisés sur le domaine et sur les réseaux sociaux. Les gagnants se verront attribuer un bon d’achat de 100€ pour JouéClub Saint-Paul-Lès-Dax et une nuit dans nos roulottes !

