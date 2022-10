Village de Noël Marché artisanal et gourmand Gujan-Mestras, 9 décembre 2022, Gujan-Mestras.

Village de Noël Marché artisanal et gourmand

1 Place Charles de Gaulle Parc de l’Hôtel de ville Gujan-Mestras Gironde OT Gujan-Mestras Parc de l’Hôtel de ville 1 Place Charles de Gaulle

2022-12-09 – 2022-12-11

Une édition 2022 riche en nouveautés et plus festive

Vendredi 9

18h30 Place de l’Hôtel de Ville – Soirée d’ouverture : After work et ambiance musicale

– espace convivial de restauration sous chapiteaux – buvette d’hiver

Samedi 10

10h30 Place de l’Hôtel de Ville – animations gratuites, spectacles, apéro-concerts, manège, maquillage, ateliers créatifs pour les enfants, voitures à pédales, jeux en bois

Les clownes Marilou et Karavane – Cie Inside Out dans un show unique et improvisé ! De 6 à 99 ans

Jeux-concours : pulls de Noël – Apéro-concert guinchant !

18h Patinoire Municipale – Concert de Noël

Dimanche 19

10h30 Place de l’Hôtel de Ville – animations gratuites, spectacles, apéro-concerts, manège, maquillage, ateliers créatifs pour les enfants, voitures à pédales, jeux en bois

16h15 – Arrivée du Père Noël en calèche

18h30 – Spectacle de clôture FierS à cheval Compagnie des Quidams

