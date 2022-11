VILLAGE DE NOËL – LE CRÈS Le Crès, 9 décembre 2022, Le Crès.

VILLAGE DE NOËL – LE CRÈS

Avenue du Mistral Le Crès Hérault

2022-12-09 – 2022-12-11

Le Crès

Hérault

Le Crès

L’arrivée du Père Noël au Crès approche… Avez-vous été sage ?

Bientôt stands pour les cadeaux, concerts, bonnes odeurs de marrons et de vin chaud, promenades en calèche et spectacles gratuits pour les plus petits…

Rendez-vous les 9,10 et 11 décembre face à l’Hôtel de Ville pour un Village de Noël traditionnel et chaleureux…

Au menu :

Vendredi 9 décembre 2022

18 H 00 Ouverture du village de Noël

19 H 00 Discours de M. le Maire et illuminations du sapin, du puits et du ciel étoilé sur la place du Marché

19 H 30 Démonstration de danse LMLAGR du Crès

20 H 00 Chorale le Cres Arts et Culture

22 H 00 Fermeture du village de Noël

Samedi 10 décembre 2022

11 H 00 Ouverture du village de Noël

12 H 00 Concert association Alegria du Crès

14 H 00 Ateliers créatifs et maquillage pour tous les enfants (jusqu’à 18 H 00)

15 H 00 Spectacle de Noël pour les enfants (de 3 ans à 9 ans)

16 H 30 Spectacle de Noël pour les enfants (de 3 ans à 9 ans)

19 H 30 Concert Margot

22 H 00 Fermeture du village de Noël

Dimanche 11 décembre 2022

11 H 00 Ouverture du marché de Noël

14 H 00 Ateliers créatifs et maquillage pour tous les enfants (jusqu’à 18 H 00)

14 H 30 Concours de pâtisserie « Manala »

15 H 30 Distribution d’un goûter pour tous les enfants

16 H 00 Concert GOSPEL SOUL par le groupe LES VOIX DE LA TERRE

18 H 00 Fermeture du village de Noël

L’arrivée du Père Noël au Crès approche… Avez-vous été sage ?

Bientôt stands pour les cadeaux, concerts, bonnes odeurs de marrons et de vin chaud, promenades en calèche et spectacles gratuits pour les plus petits…

Rendez-vous les 9,10 et 11 décembre face à l’Hôtel de Ville pour un Village de Noël traditionnel et chaleureux…

https://www.lecres.fr/accueil/144/11864

Le Crès

dernière mise à jour : 2022-11-22 par