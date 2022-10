Village de Noël: Le Bal des Bulles

2022-12-11 – 2022-07-15 « Deux chanteuses cultivent l’art des bulles et des chansons à l’orgue de Barbarie pour le plus grand plaisir des passants petits et grands.

Elles distillent de la joie et de l’enchantement au fil des rues. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

