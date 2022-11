Village de Noël La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

Manche

Village de Noël La Haye, 10 décembre 2022, La Haye. Village de Noël

Esplanade du Donjon LA HAYE DU PUITS La Haye Manche LA HAYE DU PUITS Esplanade du Donjon

2022-12-10 – 2022-12-11

LA HAYE DU PUITS Esplanade du Donjon

La Haye

Manche Animations, marché des créateurs, photo avec le père noël, calèche, concours de dessin, maquillage, jeu de piste. Restauration. Samedi 10 : projection plein air à 17h30 et feu d’artifice à 19h30. Animations, marché des créateurs, photo avec le père noël, calèche, concours de dessin, maquillage, jeu de piste. Restauration. Samedi 10 : projection plein air à 17h30 et feu d’artifice à 19h30. LA HAYE DU PUITS Esplanade du Donjon La Haye

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: La Haye, Manche Autres Lieu La Haye Adresse La Haye Manche LA HAYE DU PUITS Esplanade du Donjon Ville La Haye lieuville LA HAYE DU PUITS Esplanade du Donjon La Haye Departement Manche

La Haye La Haye Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haye/

Village de Noël La Haye 2022-12-10 was last modified: by Village de Noël La Haye La Haye 10 décembre 2022 Esplanade du Donjon La Haye du Puits La Haye Manche la haye manche

La Haye Manche