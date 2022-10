VILLAGE DE NOËL La Bernerie-en-Retz, 12 novembre 2022, La Bernerie-en-Retz.

Domaine de la Gressière La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

2022-11-12 – 2022-11-12

Pas moins de 40 exposants s’installeront en intérieur et extérieur dans ce lieu rempli de charme le 12 et 13 Novembre pour un premier village de Noël organisé par l’association « Les Fabuleuses 44 ».

De quoi faire quelques emplettes à glisser au pied du sapin mais aussi de prendre un moment de détente en famille ou entre amis!

Les visiteurs à la recherche de cadeaux originaux en auront plein les yeux et pour les gourmands, la découverte d’une gastronomie de qualité. Le temps d’une petite pause, ils pourront déguster des cocktails de noël ou prendre une boisson chaude dans le magnifique restaurant de la Gressière. Les foods trucks et autres sucreries réveilleront leurs papilles pour le déjeuner et le goûter!

Les enfants seront ravis de se divertir avec les animations préparées spécialement pour eux, et de rencontrer l’invité d’honneur: Le Père Noël! L’association

« Les Fabuleuses 44 » a pour but de créer des manifestations sous forme d’événements visant à mettre en valeur les indépendants en offrant aux visiteurs un espace d’échange, de découvertes et de convivialité.

L’ambiance de Noël se déploie au Domaine de La Gressière à La Bernerie en Retz !

contact@domaine-de-la-gressiere.com +33 2 51 74 60 06 http://www.lagressiere.com/

