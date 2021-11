Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage, Drôme Village de Noël et Illuminations Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Village de Noël et Illuminations Bourg-de-Péage, 4 décembre 2021
Grand'Riue Jean Jaurès Centre Ville

2021-12-04

Bourg-de-Péage Drôme Bourg-de-Péage A l’occasion des Fêtes de fin d’année, Bourg de Péage crée la féérie avec ses illuminations et surtout son Village de Noël !

Devenu une tradition, c'est un véritable décor de conte de fées qui vous attend début déc pour le lancement des illuminations !
mda@mairiebdp.fr +33 4 75 72 74 00 http://www.bourgdepeage.com/

dernière mise à jour : 2021-11-15

