Bas-Rhin Bischwiller Besoin de chaleur, de senteurs de Noël et de convivialité, venez flâner au village de Noël de Bischwiller ! Notre Village de Noël est un espace dédié à l’exposition de stands de produits de Noël. Une vingtaine d’exposants proposeront à la vente leurs savoir-faire artisanaux et gastronomiques relatifs à Noël, tels que : accessoires vestimentaires d’hiver en laine faits maison (écharpes, bonnets, pulls…), décorations de Noël, sacs cousus mains écoresponsables, vin chaud, bredele… Certains exposants reverseront les recettes de leurs ventes à des associations humanitaires. Parallèlement à ces stands, plusieurs petites animations pour enfants seront proposées gratuitement : balades en poneys, manège, maquillage, présence du père-Noël, distribution de friandises…

Ce village de Noël, certes petit dans sa dimension, se déroule dans une ambiance gourmande, lumineuse et familiale. Venez flâner au village de Noël de Bischwiller et profiter, en famille, des nombreuses animations proposées tout au long de ces deux week-end ! +33 3 88 53 99 20 Bischwiller

