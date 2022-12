VILLAGE DE NOËL DE VENDARGUES Vendargues Vendargues Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Vendargues Sam. 17 & Dim. 18 décembre 2022

Parc Serre – 10h à 17h30 Patinoire (prendre casque et gants, pas de prêt) – Photos le père Noël Ateliers créatifs – Stand de gourmandises tenu par l’ALPEV Structure gonflable – Surprise lumineuse Maquillage l’après-midi – Contes de Noël sam. & dim. à 15h «La petite chorale de Noël» sam. & dim. à Ilh et 17h

avec C comme Comédie Remise de chèque pour le Téléthon sam. à 12h Les enfants doivent être accompagnés d’un parent (sous leur responsabilité) Sam. 17 & Dim. 18 décembre 2022

Parc Serre – 10h à 17h30 +33 4 67 70 05 04 https://vendargues.fr/ Vendargues

