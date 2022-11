Village de Noël de Saint-Maximin Saint-Maximin, 3 décembre 2022, Saint-Maximin.

Village de Noël de Saint-Maximin

Place d’Octobre Saint-Maximin Oise

2022-12-03 11:00:00 – 2022-12-04 18:00:00

Saint-Maximin

Oise

Saint-Maximin

Laissez-vous émerveiller par la chaleur de Noël, cette année le traditionnel marché de Noël de Saint-Maximin se tiendra du 3 décembre au 4 décembre 2022.

Préparez votre plus beau bonnet de Noël et découvrez ce qui vous attend !

Samedi 3 décembre

Ouverture du village de Noël à 11h, autour de la place d’octobre, au centre ville de Saint-Maximin

• Inauguration des abords de l’église à 12h30

• Spectacle et arbre de Noël offerts aux enfants de la commune :

CM1 et CM2 à 11h

CP CE1 et CE2 à 14h

Maternelles à 16h

(à la Galerie du Front de taille)

• Photo du Père Noël de 14h à 17h à la Bibliothèque

• Concert Big Band de Montataire à 15h30 dans les galeries souterraines de la Maison de la Pierre

• Spectacle twirling à 17h sur la Place d’Octobre

• Fermeture du village à 18h

Dimanche 4 décembre

• Ouverture du village de Noël à 11h

• Sculpteur sur glace à 14h

• Photo du Père Noël de 14h à 17h à la Bibliothèque

• Lâcher de lanternes à 17h

• Fermeture du village à 18h

Le marché artisanal d’art:

Une trentaine de stands dans les galeries souterraines de la Maison de la Pierre.

Stationnement interdit place d’octobre et rue Jean Jaurès à partir du jeudi 1er au soir

Parking sur la place de la Solidarité

Circulation interdite à partir de samedi matin, route barrée rue Jean Jaurès, du Coccimarket à la Pharmacie.

