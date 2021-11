Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand 60360, Crèvecœur-le-Grand Village de Noël de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’évènement: 60360

Crèvecœur-le-Grand

Village de Noël de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand, 10 décembre 2021, Crèvecœur-le-Grand. Village de Noël de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand

2021-12-10 19:00:00 – 2021-12-12

Crèvecœur-le-Grand 60360 Dégustation, animations, nombreux chalets. Arrivée du Père-Noël vendredi 10 décembre à 19h. Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 décembre

Place de l’Hôtel de Ville

Crèvecœur-le-Grand

