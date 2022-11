Village de Noël Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre Cosne-Cours-sur-Loire EUR 0 0 Du 16 au 18 décembre, rendez-vous au Vieux Château où le village de Noël prendra place. Retrouvez les exposants d’artisanat et produits de bouche, dans les chalets de Noël.

De nombreuses animations seront prévues tout au long du week-end, avec notamment des balades en calèche.

Ouverture du village le vendredi à 17h, inauguration et animation surprise. +33 3 86 26 50 00 https://mairiecosnesurloire.fr/ Cosne-Cours-sur-Loire

