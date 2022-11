Village de Noël Chadrac Chadrac Catégories d’évènement: CHADRAC

Haute-Loire

Village de Noël Chadrac, 3 décembre 2022, Chadrac. Village de Noël

place du forum Chadrac Haute-Loire

2022-12-03 – 2022-12-04 Chadrac

Haute-Loire Chadrac Village de Noël avec des chalets, une vingtaine d’exposants qui proposeront des produits artisanaux, des bijoux, des décorations, des produits du terroir… soit plusieurs idées de cadeaux pour préparer vos fêtes de fin d’année. mairie@chadrac.fr +33 4 71 02 21 21 Chadrac

