Village de Noël: Activité glace & bois

Village de Noël: Activité glace & bois, 14 décembre 2022, . Village de Noël: Activité glace & bois



2022-12-14 – 2022-12-14 « Des animations autour du bois et de la glace accessibles aux enfants !

Venez participer à la Chasse aux trésors glacée et aux ateliers de construction d’objets de Noël en bois ; une jolie décoration à créer pour votre sapin de Noël ! dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville