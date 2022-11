Village de Noël à Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Sainte-Maure-de-Touraine

Village de Noël à Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine, 3 décembre 2022, Sainte-Maure-de-Touraine. Village de Noël à Sainte-Maure-de-Touraine

Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-04 21:00:00 Sainte-Maure-de-Touraine

Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine La ville de Sainte-Maure-de-Touraine organise son Village de Noël. Une soixantaine d’exposants seront présents et de nombreuses animations gratuites viendront ponctuer le week-end. La ville de Sainte-Maure-de-Touraine organise son Village de Noël. Une soixantaine d’exposants seront présents et de nombreuses animations gratuites viendront ponctuer le week-end. mairie@sainte-maure-de-touraine.fr +33 2 47 65 40 12 Mairie

Sainte-Maure-de-Touraine

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Sainte-Maure-de-Touraine Autres Lieu Sainte-Maure-de-Touraine Adresse Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire Ville Sainte-Maure-de-Touraine lieuville Sainte-Maure-de-Touraine Departement Indre-et-Loire

Village de Noël à Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine 2022-12-03 was last modified: by Village de Noël à Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine 3 décembre 2022 Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine, Indre-et-Loire

Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire