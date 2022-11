Village de Noël à Laon Laon, 10 décembre 2022, Laon.

Village de Noël à Laon

Laon Aisne

2022-12-10 – 2023-01-02

Laon

Aisne

Plusieurs chalets seront installés au pied de la cathédrale et les exposants vous accueilleront sur le parvis et en salle gothique les 10 & 11/12, ainsi que du 17 au 23/12 de 14h à 21h !

Une patinoire et une piste de luge seront installées devant l’Hôtel de Ville du 17 au 31/12 (hormis le 25/12 / de 14h à 21h), et diverses animations de rue (spectacles, déambulations musicales, ateliers maquillage, etc) ponctueront ces journées en ville haute et basse de Laon.

A bientôt donc à Laon pour vivre la féérie de Noël ! (tout le programme détaillé à retrouver ci-dessous)

+33 3 23 22 30 30 http://www.laon.fr/

dernière mise à jour : 2022-11-21 par